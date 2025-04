Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Vitrine

Sob a batuta de Volnei Canônica, presidente do Instituto de Leitura Quindim, e com a arte de Roger Mello, ilustrador e vice-presidente da instituição, a cidade se transformará, entre os dias 23 de abril e 4 de maio, na capital nacional da literatura. O 2º Festival do Leitor Quindim promete reunir leitores de todas as idades no Shopping Villagio Caxias, com programação gratuita e mais de 60 artistas de diversas regiões do Brasil. Pautado no tema “O encontro nos faz existir”, o Festival ainda marca o lançamento do 1º Prêmio Catavento de Literatura para a Infância e conta com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, viabilizado por emenda da deputada federal Denise Pessôa.