Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Avanços

A oncologista Janaína Brollo retorna hoje da Europa, com bagagem extra de conhecimento. Esteve entre os dias 5 e 8, em Barcelona, debruçada nos avanços científicos durante uma preceptorship sobre câncer de mama no Hospital Vall d’Hebron. Ela integrou um grupo de 18 médicos, à convite da farmacêutica MSD - Merck Sharp and Dohme.

À convite de Luciana Alberti, Rosane Ballico fez as vezes de DJ, e animou a tarde de sábado do Le Marché Chic, no Pátio da Estação - Fase II

O chef Ramon Zampieri, do Suolo, o músico Nino Henz e a hostess Cíntia Rodrigues comandam as noites de “Suolo Bossa Nova”, toda quarta-feira, no Quinta São Luiz, e hoje tem show

Save the date

Sempre elegante, Regina Bellini celebrará o aniversário em clima benemerente, como faz tradicionalmente. No dia 8 de maio, ela reunirá amigas para festejar a data em sua boutique com direito a renda revertida em prol do Centro Assistencial Vitória. Já, o clássico desfile, Regina agendou para o fim do mês de maio com curadoria de Elisa Kuver.