Homens na Cozinha, evento beneficente, já auxiliou mais de 510 mil pessoas direta e indiretamente

A 22ª edição do Homens na Cozinha, promovido anualmente pela CDL Caxias, e que leva o título de maior jantar beneficente da Serra Gaúcha ocorreu no sábado, dia 12 de abril, às 19h30, no Pavilhão II do Centro de Feiras e Eventos do Parque de Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Entre as novidades deste ano, o evento integra o calendário do Governo do Estado em comemoração aos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos no Rio Grande do Sul.