Diversão nas Alturas: Arena 360º agitou o domingo em família no Villagio Caxias

O domingo, 13, foi de pura adrenalina no Shopping Villagio Caxias com a presença de famílias no Parque Arena 360º. A atração, que segue até o dia 19 de junho, conquistou pais e filhos com seu circuito repleto de desafios e diversão. Com megatobogã, camas elásticas, escorregadores distribuídos em três andares, parede de escalada, piscinas de espuma e uma torre de dez metros de altura, o espaço foi pensado para estimular o espírito aventureiro de todas as idades. Um dos grandes diferenciais do Arena 360° é a possibilidade da participação ativa dos adultos, transformando o programa em um momento de integração familiar.