Da realeza da Festa da Uva à liderança na Cultura, Tatiane Frizzo revela uma trajetória de afeto pela cidade

Tatiane Frizzo, Secretária Municipal da Cultura de Caxias do Sul, é uma daquelas figuras que parecem dialogar com a cidade Leandro Araújo / Divulgação

Quem circula pelos eventos culturais de Caxias do Sul já deve ter se deparado com ela: sorriso acolhedor, fala firme, e um carinho por tudo o que envolve a identidade da região. Tatiane Frizzo é uma daquelas figuras que parecem dialogar com a cidade. Atualmente, a filha de José Frizzo e Heloísa Bonetto Frizzo ocupa o cargo de Secretária Municipal da Cultura de Caxias do Sul. Na rotina dinâmica de agendas, projetos e compromissos oficiais, Tatiane se dedica ao fortalecimento das políticas públicas culturais, à valorização da classe artística local e à conexão da comunidade com o que somos enquanto história e tradição.

Tudo isso se fortaleceu no período em que se preparou e conquistou o título de Rainha da Festa da Uva 2010. A base deste sonho alcançado teve inspiração diretamente relacionada com nomes como Cleodes Piazza e José Clemente Pozenato. Depois, movida pelo desejo de fazer a diferença, a soberana aceitou o convite para ingressar na vida pública. Como vereadora, teve sua atuação marcada pela defesa de causas como a luta contra a violência doméstica, os direitos das pessoas com autismo, a mobilidade urbana, o turismo e a cultura.

— Estar novamente em um carro alegórico, 12 anos após meu reinado, desfilando na Sinimbu, ao lado de outras rainhas e princesas, foi um acontecimento emocionante. O carro intitulado “Soberanas de outros tempos – nos fios da história”, me colocou sob os holofotes novamente, despertando o encanto nas crianças que acompanhavam, atentas, mais um corso alegórico — revela, nostálgica, sobre a importância de se engajar às manifestações culturais pela cidade.

Formada em Fisioterapia pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, com pós-graduação em Docência no Ensino Superior, Tatiane também tem no currículo uma experiência internacional marcante: em 2018, estudou inglês em Melbourne, e teve o privilégio de vivenciar os costumes australianos in loco.

Mãe da Pantera (uma gata de quatro anos), madrinha do Micael e fã confessa de uma boa conversa com Deus no trajeto para o trabalho, ela vive o dia a dia entre pautas públicas e afetos pessoais. E o mais bonito: faz isso sem perder a leveza de quem acredita de verdade no que realiza.

Entre conquistas importantes, destaca com orgulho a criação do Museu da Festa da Uva, um sonho antigo que virou realidade. Já entre os planos para o futuro, revela o desejo de implantar um Coro Municipal Infantojuvenil e dar vida a projetos de arte urbana, como ações de grafite nos muros do aeroporto, uma forma de unir turismo e valorização da expressão artística das comunidades.

— A maior inspiração sempre foi minha mãe, que acreditava na educação como caminho para uma vida melhor. Foi por ela que segui estudando, mesmo vinda de uma família de agricultores do interior de Forqueta. Já na política, admiro o governador Eduardo Leite, por sua capacidade de liderar com empatia, inteligência e diálogo, especialmente em tempos de radicalismo — compartilha.

No estilo pessoal, Tatiane prefere peças clássicas, alfaiataria e tons suaves — combinações que traduzem sua essência: firme, sensível e atenta. Nos momentos de folga, escolhe sempre a natureza como cenário: seja na praia ou nas trilhas do interior, é ali que recarrega suas energias. Mulher de fé, Tatiane Frizzo acredita que viver com propósito é seguir o coração, mesmo diante das incertezas e ensina:

— Quando houver dúvida sobre qual trajeto seguir, converse com Deus. Ele te preparou para caminhos incríveis, melhores do que os teus planos — diz. E é com essa confiança que nossa entrevistada segue deixando sua marca intrínseca à cultura de Caxias do Sul.

Tatiane Frizzo, rainha da Festa da Uva 2010 e Secretária da Cultura de Caxias do Sul em 2025 Porthus Junior / Leandro Araújo / Divulgação

Entre afetos, fé e propósito