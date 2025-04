Ariane Schneider, uma história que retrata beleza e verdade

Ariane Schneider transformou-se em referência na área da Biomedicina e Estética em Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

Ariane Schneider transformou-se em referência na área da Biomedicina e Estética em Caxias do Sul, cidade que sempre chamou de lar e onde também celebra uma vida de afeto ao lado do marido, o analista administrativo Maurício Coeli Cardoso, há oito anos. Um capítulo decisivo na vida de Ariane, que ela própria denomina "Realizar Sonhos Exige Coragem", aconteceu quando deixou São Francisco de Paula aos 17 anos. Essa mudança não foi apenas uma alteração geográfica, mas um mergulho profundo no desconhecido, em que esteve determinada a atingir o objetivo de moldar o futuro segundo sua visão particular. Passado o tempo de plantio, ela colhe ideias de que simplicidade, respeito e confiança são amuletos de uma vida digna e bem proveitosa.

— Foi um passo gigantesco sair da zona de conforto em que vivia com segurança na companhia dos meus pais e enfrentar o mundo por conta própria — reflete a filha de Paulo Gilberto da Luz e Marlene Schneider da Luz. Essa transição simboliza sua paixão pela Biomedicina e a coragem de alcançar seu propósito. Este momento estabeleceu o alicerce para a mulher que se tornou — Escolhi ficar em Caxias, porque é onde meu coração se sente em casa, e aqui também posso fazer a diferença na vida das pessoas — Ariane compartilha sobre suas escolhas. Após concluir a graduação em Patologia Clínica e pós-graduação em Saúde Estética pela FSG, Ariane se dedicou a cursos que refinaram suas habilidades e a transformaram na profissional requisitada que é hoje como biomédica esteta na Botobella Clínica Estética, há quatro anos.

No seu dia a dia profissional, nossa personagem deste fim de semana afirma que cada encontro com seus pacientes é uma oportunidade para uma troca mais profunda. Essa aprendizagem diária a levou até as salas de aula como docente na pós-graduação do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG e na Botobella Cursos.

Ariane Schneider transformou-se em referência na área da Biomedicina e Estética em Caxias do Sul Leandro Araújo / Divulgação

— Cada pessoa que passa pela porta da Clínica revela uma história única e é um privilégio fazer parte de suas transformações — reflete, exemplificando seu olhar sensível para além dos procedimentos e recomenda: manter uma alimentação balanceada e uma rotina de skincare adequada ao tipo de pele são fundamentais para um resultado de sucesso.

Ariane busca, antes de tudo, respeitar a individualidade e promover uma beleza que se alinha com a essência — Meu objetivo é ajudar quem me procura a se reconhecer e a se amar também de frente para o espelho. Este universo não é como preparar uma receita de bolo — explica ela a respeito de sua abordagem personalizada e positiva sobre a autoestima.

A biomédica também é muito sensível ao esclarecer sobre os cuidados que se deve ter ao escolher tratamentos estéticos — É vital conhecer a fundo os profissionais e os produtos. A estética precisa sempre andar de mãos dadas com a segurança — aconselha, enfatizando a importância da ética na sua prática.

Fora do trabalho, ela se reenergiza na natureza, ao lado da família e de seus cavalos — Esses momentos de paz são cruciais para manter o equilíbrio e a inspiração ativos — considera ao valorizar o oásis de tranquilidade em sua vida.

Na infância, ensinava as bonecas. Esse ensaio serviu com excelência para os dias atuais. Seu espírito acadêmico lhe confere confiança para compartilhar bagagem de conhecimento que transborda em sala de aula. Ela sempre soube que seu papel era de facilitadora para o crescimento e para a aprendizagem. — Superar cada desafio pelo caminho valeu a pena, porque cada um deles me trouxe até aqui, a um lugar de realização e contribuição — constata.

Ariane não apenas cuida da estética de seus pacientes, mas também toca suas almas, incentivando-os a viver de forma autêntica e plena. Ela acredita fortemente que "a verdadeira beleza vem de um lugar de amor próprio e aceitação", e é essa a filosofia que guia tanto sua vida pessoal quanto sua carreira profissional. Com simplicidade, respeito e confiança, Ariane continua a iluminar os caminhos daqueles que chegam até ela com uma visão leve sobre o que é viver bem.

Eu no espelho