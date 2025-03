Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Movimento

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Marilete Deitos Alquati, e as voluntárias engataram o ano com a agenda de ações beneficentes em prol dos atendidos pela entidade. Elas se dedicam para a realização do 2º Desfile Solidário, programado para o dia 27 deste mês, na sede social do Recreio da Juventude. Este ano, contarão com uma programação que se estenderá até o segundo semestre com os jantares de aniversário e de apresentação das candidatas ao Glamour Girl 2025, Glamour In Cena, Baile de Escolha da Glamour Girl, Feijoada da Liga e o tradicional Primavera do Bem.