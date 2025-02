Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Katerina Dall’Agno Demori, Scarlett Boschi dos Santos, Danielle Demore, trindade de beleza, recepcionadas pela manager Luciana Machado e pelos promoters José Dias e Natan Oselame Cristiano de Oliveira / Divulgação

Terreno fértil

A Festa das Colheitas que o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado do RS apresentam no Centro de Eventos do Parque de Exposição da Festa da Uva, se iniciará dia 7 e seguirá revelando os sabores do tema até o dia 23 de março. Sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, a proposta oferecerá atrações culturais, produtos coloniais, gastronomia e artesanato. O ingresso à festa será gratuito.

Dupla de fôlego, Guilherme Brezolla e Pedro Henrique Festugatto causaram em noite de altas temperaturas que efervesceu o camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Sabor ao sol

O restaurateur caxiense Pedro Hoffmann, dono há muito de uma carreira conceitual na gastronomia, retoma neste verão, o projeto Ora Felice Di Peppo Cucina. No dia 13, às 19h, ele arregimenta dois nomes de força para uma reunião ao redor das mesas do consagrado endereço. Trata-se de Jacintho Pilla e Julius Rigotto, que recepcionarão seus distintos grupos, para brindar com uma geladíssima Cava Don Román.

O estilo contemporâneo de Maria Luíza Guarese e Sofia Uchida Gelatti ao sabor do projeto festivo “It’s Friday Night”, capitaneado pelo empresário do entretenimento Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Serpentina

O incensado grupo de mulheres caxienses, o Jackies & Batizadas, conhecido por seus feitos na área cultural, gastronômica e filantrópica, e que movimenta até a agenda econômica local, estará em aquecimento alvissareiro, dia 25. Promete reunião para realizar o primeiro Carnaval de Máscaras do elenco. Será, conforme elas, uma aventura. Querem colocar o bloco na rua, com muita magia, em frente a Daros Lunette, nos domínios do Quinta São Luiz. O fã-clube das gurias espera se surpreender com os looks da ocasião.

Natasha Fonseca e Arnold Tedesco Palavro protagonizaram um rasante na terrinha, sexta-feira, em reunião de amigos no NIX, com as atenções de Deise Castro Emerson Pereira / Divulgação

Sortida

Vittoria Bruzetti, integrante do elenco criativo dos acadêmicos do curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul, celebrará mais um feito em sua brilhante trajetória. No próximo domingo, dia 9, ela reunirá familiares e amigos para festejar a conquista do diploma de graduação, durante ensolarada e animada tarde no Uff Bier. O local também servirá de cenário para a edição de verão do Vamos Juntim, feira que ela comandará com a mana Isabella Bruzetti, dia 16, entre 14h e 20h, com curadoria de brechós, flash tattoos e décor.

O designer Alisson Quissini Fabro foi o centro das atenções ao vespertino do dia 31, na Salvador do Complexo Fabbric Emerson Pereira / Divulgação