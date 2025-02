Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Nicole Simioni e Alexandre André, em um rápido hiato de seus afazeres, desembarcaram, dia 7, para uma noite de diversão no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Estrelado

O farroupilhense Fabiano Feltrin, que recentemente causou com sua poderosa porção artista, interpretando o ícone do rock Elvis Presley, no espetáculo “Elvis Celebration”, em um dos maiores cruzeiros do mundo, no Navio MSC Cruise, dos Estados Unidos às Bahamas, ainda vibra com o sucesso de sua performance, protagonizada em meio a um cenário construído em Nova York e alusivo ao show que o astro da música realizou em 1972, no Madison Square Garden. De volta aos afazeres na Serra Gaúcha, o empresário, artista e palestrante, comunicou a coluna que retorna oficialmente à presidência do Grupo Feltrin. Já, no mês de agosto, Fabiano voltará a navegar nas mesmas ondas do MSC Cruise.

Luísa Ordovás Bolzan, feliz da vida, comemorou sua graduação em Psicologia, com direito a jantar, dia 8, no Vielas 18 Daniela Xu / Divulgação

Sabores

Alexander Bello e Larissa Dall’Igna promoveram, quarta-feira, ao vespertino, uma reunião social que marcou as comemorações do primeiro aniversário do Wellness Market, instaurado no edifício Eccel Arbos. O encontro, com as atenções dos pais de Alexander, Alexandro e Ilizane Bello, e do pai de Larissa, Denis Prux Dall’Igna, teve degustação de Pantástica, de Douglas Vieceli Schuh e Erich Tortelli.

Alexander Bello e Larissa Dall’Igna simpáticos anfitriões, quarta-feira, durante as comemorações do primeiro aniversário do Wellness Market Luísa Nunes Santos / Divulgação

Aquarianos

Hoje é dia de celebrar a passagem da data querida da médica, Cíntia Schaeffer, e dos articulados Orleci Pedrotti, Daniel Angelo Letti, Luís Fernando Boff, Vinícius Arruda, William Teixeira, Eduardo Pasini e Israel de Sá Cross.

Point

Alan Siqueira e Bruno Vaz, da PGE Eventos, acabam de inaugurar o Lounge Personalite, no Shopping Villagio Caxias. Desde sábado, o local é ponto de encontro para a entrega dos abadás do Bloco da Velha.

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante protagonizará o Seminário de Neurobiologia do Autismo, durante todo o dia 8 de março, no UCS Teatro Melisa Boz / Divulgação

Voz

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante, realizará uma palestra, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, um sábado, durante o Seminário Neurobiologia do Autismo. A reconhecida profissional caxiense dividirá o púlpito com os especialistas da área, Patrícia Castro, Franciele Pinheiro, Paulo Liberalesso e Renata Ferreira. A proposta ocorrerá das 9h às 18h30, no UCS Teatro. Cíntia realiza intenso trabalho em sua clínica, Uni Centro de Estimulação Precoce, ligado aos atrasos detectados no desenvolvimento infantil, defendendo a tomada de atitude de familiares. Os ingressos já estão à disposição no Sympla.

Rafaela Paim, filha do médico, Vlademir Antônio Paim e de Iva Paim, a nova médica da família no baile de formatura realizado na Unisinos de São Leopoldo Produtora Guadalajara / Divulgação