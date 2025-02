Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Brilhantes

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, e as vice-presidentes, Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra, estão debruçadas na organização do 2º Desfile Solidário em prol da entidade. A reunião fashion e filantrópica, agendada para o dia 27 de março, contará com o apoio de Walter e Beatriz Beretta. As voluntárias da Liga Feminina, transformarão a sede social do Recreio da Juventude em passarela para exibir as criações de Ana Dotto, Carla Carlin, Carla Negri, Eliana Gavazzoni, Giovana Andreazza e Ju Cardoso entre outros nomes da moda que serão revelados até a data do projeto. Interessados poderão contatar com a entidade pelo perfil @ligafemininacaxias.