Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Feliz da vida, a jornalista Lisandra De Bona concluiu, sábado, mais uma graduação, desta vez, em Relações Públicas, ratificando seu DNA de comunicadora para elevar seu trabalho na vice-presidência da ADCE Milena Ortigara / Divulgação

Autoral

Dica cult para quem circula pelo Litoral Norte. Dia 22, às 19h, a escritora Martha Medeiros promoverá sessão de autógrafos na Livraria Super Livros, em Torres.

Magda Woman e Roberto Boff, do grupo afetivo que foi abraçar e aplaudir a amiga aniversariante do sábado, Margaret Telles De Zorzi, e seus familiares, em festa notável Rafael Sartor / Divulgação

Microfone

Robledo Moreira De Bastiane, o Robledo Rock, protagoniza aniversário eletrizante. Hoje, às 21h, ele irá à cena do Bier Haus, endereço de suas múltiplas performances para comemorar a data querida. A festa de Robledo movimentará palco e plateia com show extra da banda Carol Soul Rock. O aniversariante animará o fã-clube com seu virtuose repertório.

Flora Magnabosco e o cirurgião plástico Roberto Carpeggiani, elegância e simpatia na reunião social realizada ao redor do aniversário da amiga deles Margaret Telles De Zorzi Rafael Sartor / Divulgação

Comportamento

Gilmar Marcílio, palestrante, escritor e filósofo, engatou o ano com projeto de trocas de conteúdo e ideias edificantes. Durante todo o dia de amanhã, em parceria com o Banco de Alimentos, ele soltará o verbo sobre o tema Qual é a maneira correta de viver? em uma conversa com a equipe técnica da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional e da SMAPA, com a presença da cantora Ana Balardin, no Recreio da Juventude. Já, no dia 22, Marcílio compartilhará seus pensamentos em uma imersão de líderes intitulada Encontrando a tranquilidade no caos, no Quinta São Luiz, à convite de Cleciane Doncatto Simsen, diretora da Associação Cultural e Cientifica Virvi Ramos.

João Pedro Monteiro Salbego, o cardiologista Márcio Salbego, Henrique Monteiro Salbego e a dermatologista Grasiela Monteiro, dia 10, quando entoavam os parabéns ao redor do aniversário de Henrique Rafael Sartor / Divulgação

Sofisticação

A designer de interiores Daniela Possamai, empresária no comando da Dell Anno Bento Gonçalves, promove um espaço conceito no endereço da grife de móveis que mixa arquitetura, arte e moda. A estreia da primeira intervenção autoral está agendada para o dia 25 deste mês, uma terça-feira, assinada em parceria de talentos com os arquitetos Jovani Borthoncello e Marina Assmann Ferrari, do Studio Carbono, e do premiado designer caxiense Guilherme Wentz. A proposta é que o hall da unidade funcione como uma vitrine itinerante que acolha diferentes projetos ao longo do ano. As novidades podem ser conferidas pelo perfil @dellannolojabento, no Instagram.

Maurício Paloschi, Antônio Zanrosso Paloschi e Patrícia Zanrosso Paloschi, domingo, para comemorar os dois aninhos de Antônio, em festa, na Casa Baruk Leandro Araújo / Divulgação