Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

O diretor de mercado interno do Grupo RBS, Leonardo Milano Persigo recepcionou Camila Peralta e Marcos Biacchi Corrêa no Planeta Atlântida, o maior festival de música do sul do Brasil

Disco

Depois do sucesso do estilo arrasa quarteirão que Patrícia Parenza protagonizou com sua “Gudinaite”, em janeiro, no Litoral Norte gaúcho, ela volta à cena de Porto Alegre com fôlego extra e seu reconhecido repertório hiperdançante. O endereço da vez que promete reunir a turma 50 mais será o Grezz, neste sábado, 8, no clássico horário a partir das 18h. Já, no dia 15, Parenza ao lado do parceiro de jornada sonora, DJ e publicitário Diego de Godoy aterrissarão em Floripa, no charmoso bistrô, teatro e bar Franz Cabaret. Dia 22, viajarão com toda a artilharia musical para o concorrido rooftop do Vista Bar, na Cidade Maravilhosa.