Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Marliva Gonçalves encheu de afagos a filha, Jade Gonçalves de Castilhos, que celebrou a conquista do diploma em Psicologia, com as atenções de Yan Gonçalves de Castilhos, vindo da Irlanda aplaudir a mana psicóloga Paola Rech / Divulgação

Tubo de ensaio

A dermatofuncional Arezza Brizotto contou para a coluna que expande as benesses de sua clínica a cidades gaúchas. Hoje, por exemplo, estará em Porto Alegre, aplicando os testes epigenéticos e protocolos estéticos para emagrecimento e face. Na segunda-feira, dia 17, ela desembarcará em Bento Gonçalves; na terça, estará em Santa Cruz do Sul e na sexta, em Farroupilha. Os testes epigenéticos são elaborados a partir de fios de cabelo e em 15 minutos ficam prontos e contam tudo sobre a saúde do paciente.

Diego Dal Bó e Larissa Taufe Pozza trocaram juras e alianças no altar da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, e celebraram em festa, na Vinícola Monte Reale Lucas Lermen / Divulgação

Ciência da beleza

A dermatologista caxiense Grasiela Monteiro embarcará amanhã, rumo a Miami, nos Estados Unidos, onde participará como palestrante e membro do Comitê Científico do AMWC Américas, congresso médico sobre estética. Por lá, Grasiela discorrerá sobre Avaliação e Preenchimento Facial, além de abordar temas como inovação em técnicas de rejuvenescimento sem cirurgia. O Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress Americas ocorrerá entre os dias 15 e 17 de fevereiro.

A mãe e as manas de Margaret Telles de Zorzi, aniversariante de sábado, Rosa de Souza (ao centro), Lalita Carolina Telles Martins, Elisabete Souza Telles, Claudia Helena Giacomin e Márcia Telles Amaro, na inspirada festa que ocupou os salões do Intercity Rafael Sartor / Divulgação

Mascarados

O chef de cozinha Ramon Zampieri não deixará passar em branco a chegada da temporada mais alvissareira do calendário. No dia 28, a partir das 20h, promove, no Suolo Gastronomia, que instaurou sua bandeira no Quinta São Luiz, o Baile de Carnaval, com direito a trilha brasileiríssima do DJ Mono. A hostess da casa, Cíntia Rodrigues, cuida da proposta.

Gastão Luíz Brito Rosler comemorou a graduação em Odontologia, em festa no Café de La Musique Jucimar Milese / Divulgação

Um

Alexander Bello e Larissa Dall’Igna realizam, hoje, entre 18h e 21h, as comemorações do primeiro aniversário da Wellness Market, na Rua Duque de Caxias, no edifício Eccel Arbos, nos domínios do Bairro Madureira. A reunião social, com as atenções dos pais dele, Alexandro e Ilizane Bello, terá direito a degustação, mimos, promoções e experiências exclusivas.

Isadora Toigo Meneghetti, no dia de sua graduação em Direito, festejado nos salões do Condomínio Monterey José Zignani / Divulgação