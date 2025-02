Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

A fonoaudióloga Cíntia Bonfante e o engenheiro José Vitor Flach, não escondem a felicidade de celebrar o segundo aniversário do príncipe deles, Miguel Bonfante Flach, comemorado em festa, domingo, dia 2 de fevereiro Jully Aguiar / Divulgação

Reflexo

A fisioterapeuta dermatofuncional Grazziela Sebben, comandante da Clínica Dermaxima Estética Avançada, está em Paris. Ela participa do IMCAS, uma imersão internacional em ciência do envelhecimento voltada para inovação e avanços em estética médica, dermatologia e cirurgia plástica. O evento reúne milhares de especialistas e apresenta as pesquisas da hora, tecnologias e técnicas para rejuvenescimento e harmonização facial e corporal em uma programação repleta de palestras e workshops ministrados por profissionais renomados e que impulsionam as tendências do setor.

Nadiele Rech, sábado, quando vibrava feliz com a conquista de seu diploma em direito pela UCS Jeferson Deboni / Divulgação

Termômetro

A direção social e cultural do Recreio da Juventude reunirá DJs de diferentes gerações para animar o próximo domingo, dia 9, no palco da piscina externa da Sede Juventude, entre 15h e 20h30min, durante a programação do projeto de verão Green Summer. A sonora tarde se iniciará com o repertório eclético da DJ Mari Alencastro, que é destaque na cena notívaga da terrinha, e na sequência os DJs Rocha Netto e Titi Branchi assumirão as pick-ups para reviver os sucessos dos anos 1980 e 1990. O DJ Guz Zanotto comandará a playlist da festa a partir das 18h30min para encerrar o Sunset RJ com estilo.

Heloísa Sartori Villa, Maitê Sena Sartori Villa e Luiz Sergio Sena de Vargas Júnior, em família, nos salões da Associação dos Motoristas de Garibaldi, para entoar em uníssono os parabéns ao redor do primeiro aninho de Maitê Denise Boff / Divulgação

Dia do sim!

A médica bento-gonçalvense radicada florense Larissa Taufe Pozza, filha de Eugênio Pozza e Lorena Taufe Pozza, celebrará seu amor pelo empresário caxiense Diego Cavalli Dal Bó, filho de Dirceu Avelino Dal Bó e Beremise Cavalli Dal Bó. O jovem casal trocará alianças, ao vespertino do sábado, dia 8, no altar da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha. Após a cerimônia solene, os recém casados recepcionarão, ao lado dos pais, familiares e amigos, em noite de banquete e brindes com direito aos cenários dos salões da Vinícola Monte Reale.

O estilo de Gabriele Clemes, sábado, quando comemorava, no NIX do Complexo Fabbrica, sua graduação em Direito pela UCS Emerson Pereira / Divulgação

Italianíssimo

Na temporada das comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana, o neurocirurgião e vice-reitor da UCS, Asdrubal Falavigna, no comando do Radisi Bar e Restaurante, apresentará o Espaço Cultural Radisi. A festividade inaugural do ambiente projetado pela arquiteta e presidente do Comitê Italiano do Rio Grande do Sul, Cristina Mioranza, está agendada para o dia 13 de fevereiro e promete encantar os visitantes com a história dos imigrantes na região contada por meio de objetos restaurados e de uma linha do tempo com afinada pesquisa do professor da UCS Anthony Beux Tessari.

Débora Andrade festejou a data querida, sábado, em reunião de amigos com as atenções de Deise Castro, no NIX Emerson Pereira / Divulgação