Entre o orgulho de representar a Festa da Uva e o valor das tradições, Lizandra fala sobre a emoção de celebrar a Festa das Colheitas

Lizandra Mello Chinali Leandro Araújo / Divulgação

Lizandra Mello Chinali sempre foi uma sonhadora contumaz. Desde menina, fascinava-se com a grandiosidade da Festa da Uva e a presença marcante de suas soberanas. Aos 14 anos, ao integrar o elenco do desfile cênico da edição de 2012, sentiu pela primeira vez a emoção de fazer parte desse movimento cultural tão representativo para Caxias do Sul. Naquele momento, sem saber, plantava a semente de um sonho que, anos mais tarde, floresceria magnificamente.

— Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Ser Rainha exige muita dedicação, resiliência e entrega e, a cada desafio, descobri uma nova versão de mim mesma, mais confiante e apaixonada por essa jornada — conta.

Nascida e criada em Caxias do Sul, Lizandra cresceu em meio aos valores da cultura italiana e gaúcha, aprendendo desde cedo a importância da comunidade, do respeito às raízes e o orgulho por suas tradições. Filha única de Luciano Chinalli e Alessandra Mello, usava sua imaginação para transformar qualquer brincadeira em uma grande aventura. Com o tempo, esse olhar criativo se fortaleceu e a levou a trilhar um caminho profissional no design e no branding, áreas onde encontrou formas de expressar-se.

Em 2024, ao ser coroada Rainha da Festa da Uva, Lizandra viu sua trajetória se entrelaçar ainda mais com a história da cidade. A cada sorriso e abraço trocado, entendia que sua missão ia muito além de ostentar uma coroa: tratava-se de manter viva uma tradição e emocionar aqueles que a acompanhavam. Entre os momentos marcantes do seu reinado, o primeiro desfile cênico ocupou um lugar de valor em seu coração. Reviver a experiência que foi o ponto de partida de seu sonho fez com que cada noite sobre o carro alegórico se tornasse uma celebração para a menina que, um dia, imaginou estar ali.

— Cada rainha tem um significado que me inspira e me ajuda a moldar a maneira como trilhei meu reinado. Eu me espelho em Patrícia Pezzi Zambiazi, Giovana Crosa e Juliana Marzotto por ainda serem lembradas com tanta admiração. Também me inspiro em Maiara Perottoni e Pricila Zanol, que sempre evidenciaram o amor pela colônia. E, com certeza, Roberta Weber Toscan tem um lugar extraordinário nessa lista. Foi no reinado dela que senti, pela primeira vez, que um dia eu também poderia brilhar. A presença dela, a elegância e o comportamento ao representar a Festa da Uva me inspiraram a acreditar que o dia da coroação poderia se tornar real — revela.

Coroa e uvas, símbolos da soberana Lizandra Mello Chinali Leandro Araújo / Divulgação

Além da Festa da Uva, Lizandra também abraçou a missão de divulgar a Festa das Colheitas, que ocorrerá entre 7 e 23 de março, revelando os sabores do tema sempre às sextas-feiras, aos sábados e domingos.

— Essa festa surgiu como uma extensão da Festa da Uva, reforçando o vínculo da comunidade com suas origens e mantendo vivas as tradições como o canto, a dança e, claro, a gratidão pela terra que nos sustenta. A 4ª edição da Festa das Colheitas resgata a cultura dos imigrantes, promovendo o espírito de união que faz parte da identidade da Serra Gaúcha — diz.

Consciente sobre o papel da tecnologia na promoção dessas tradições, Lizandra se vale das redes sociais, especialmente do TikTok (@lizandrachinali), para aproximar ainda mais o público da cultura regional.

— Minha relação com o TikTok é de criatividade e proximidade. Uso a plataforma para compartilhar experiências, descortinar Caxias do Sul e mostrar os bastidores de tudo o que vivo, como “O Diário da Rainha” — acrescenta, ratificando o conceito criado pelo empresário Milton Corlatti, presidente do Parque de Eventos da Festa da Uva, que sempre se referiu às soberanas como um alter-ego da comunidade.

Com a proximidade do fim do seu reinado, Lizandra reflete a respeito do que viveu e o legado que deixará. Sabe que seu trio será lembrado pela relação com o público e pela modernidade, sem perder sua essência. Para o futuro, os planos incluem seguir no universo da comunicação, conectando pessoas e marcas de maneira autêntica. Além disso, deseja continuar apoiando causas sociais, principalmente aquelas voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade.

— “Minha Colheita Real” seria uma metáfora sobre tudo o que vivi e aprendi nessa trajetória — revela.

A caxiense Lizandra Mello Chinali está na história oficial da Festa da Uva como a 34ª rainha Leandro Araújo / Divulgação

Hoje, ao caminhar pelo Parque da Festa da Uva com sua cachorrinha Céu, Lizandra sente uma profunda gratidão. A adolescente sonhadora conquistou um de seus maiores propósitos e, mais do que isso, descobriu que pode ir ainda mais longe. Seu reinado está intrínseco à história e seguirá, para sempre, vivo.

Colheita feliz