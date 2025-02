Alexandre Cenatti: Entre Muitos Amores e Sucessos

Alexandre Cenatti Leandro Araújo / Divulgação

"Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai." A célebre frase de Sêneca, filósofo estoico que defendia a clareza de propósito como guia para uma vida plena, serve com precisão para ilustrar a trajetória de Alexandre Cenatti. Caxiense nascido sob a égide do signo de Virgem, trilhou um caminho de aprendizado e inovação na área da saúde, guiado pelo desejo constante de aprimoramento. O filho de Deodato Elias Cenatti (in memoriam) e a aniversariante deste sábado, Ivone Parise Cenatti graduou-se em Medicina pela UCS entre 1987 e 1992 e, desde então, dedicou-se incansavelmente ao aperfeiçoamento técnico e humano. Cenatti especializou-se em cirurgia do aparelho digestivo sob a supervisão de grandes nomes da medicina brasileira e mundial, como Henrique Walter Pinotti (in memoriam), Ivan Cecconello e Bruno Zilbertein, com imersões no Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Complementou sua formação com especializações em endoscopia digestiva, no Hospital São Lucas da PUCRS, e em motilidade digestiva no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ao longo dessa jornada, Alexandre teve a oportunidade de atuar ao lado de referências como Shinichi Ishioka, Paulo Sakai e Eduardo Moura, consolidando sua expertise e vocação pelo que exerce.

— A medicina exige dedicação e aprendizado contínuo. Cada paciente que atendo me ensina algo novo, e é isso que me mantém motivado a evoluir diariamente — reflete Alexandre, que neste 2025 celebra Bodas de Prata no exercício da profissão por aqui.

Desde o ano 2000, retornou à terra natal para aplicar todo o conhecimento adquirido, contribuindo para a saúde da comunidade. Hoje, é reconhecido pelo seu trabalho na cirurgia digestiva, endoscopia e cirurgia bariátrica, áreas que permitem unir sua paixão por desafios clínicos e tecnológicos com o desejo de proporcionar qualidade de vida aos pacientes.

Casado com a médica radiologista Liliane Dellaméa Cenatti, que tem a Medicina no DNA da família e com quem tem dois filhos, Marcel, 23 anos, e Henrique, 20, Alexandre equilibra a intensa agenda profissional sem dissociar da vida familiar.

— O verdadeiro significado do bom da vida é aproveitar com gratidão os momentos de felicidade, honrar os compromissos e prezar pela boa convivência com aqueles que amamos, sempre mantendo o alto astral. Junto tudo e misturo, não consigo separar vida profissional e pessoal — revela.

A vocação para a medicina surgiu ainda na adolescência, fascinando-se pelo estilo e desafios da profissão, mesmo sem ter tido referências médicas em casa. Um momento determinante para a escolha foi quando seu pai passou por uma cirurgia cardíaca em São Paulo. O impacto desse procedimento bem-sucedido despertou em Alexandre o desejo de proporcionar aos outros a mesma esperança e recuperação que testemunhou.

— Saúde vai muito além da ausência de doenças: é um estado de equilíbrio físico, mental e social. Os riscos do sedentarismo, da má alimentação e do uso indiscriminado de medicações para emagrecimento necessitam de conscientização. Para mudanças de hábitos, destaco a importância da educação e do acompanhamento médico adequado para combater condições adversas, que afetam todas as idades e podem desenvolver sérias complicações para a saúde — alerta.

Mesmo com os avanços da medicina e a facilidade de disseminação de conhecimento, Alexandre valoriza a troca presencial de experiências, vivências em congressos e a formação contínua. Para ele, a evolução profissional é um compromisso com os pacientes e uma forma de oferecer sempre os melhores tratamentos disponíveis.

No cenário atual, uma questão que tem gerado grande atenção é o uso das chamadas "canetinhas" para emagrecimento. Alexandre percebe que esse fenômeno deve ser tratado como reflexo de uma busca por soluções rápidas e sem esforço.

— Não diria que é apenas uma febre, mas sim um uso indiscriminado, frequentemente sem o devido acompanhamento. Como qualquer medicação, essas substâncias têm efeitos colaterais subestimados. É comum que os pacientes busquem fórmulas mágicas, querendo perder peso sem qualquer “sacrifício”. Por isso, sempre pergunto: quanto tempo você levou para chegar ao peso que deseja perder? O emagrecimento saudável é um processo e, muitas vezes, mais demorado do que se pode imaginar. Quando falamos de medicações como Ozempic e Mounjaro, que têm se popularizado pelo efeito de redução do apetite, é importante lembrar que devem ser utilizadas sob a supervisão médica. A automedicação nunca é recomendada. A literatura está cheia de casos de complicações que poderiam ter sido evitadas com a orientação correta — relata.

Com uma carreira repleta de aprendizados e conquistas, Alexandre analisa sua trajetória como uma obra em constante construção. E, questionado, que se viesse ao mundo com uma bula, nela estaria escrito: "Remédio eficaz, porém não agite! Tomar sem medo". Alexandre Cenatti está pronto para o próximo passo.

