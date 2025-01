Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Maria Eduarda Trintin e Taiara Sachet, belas em noite de juventude reunida e música boa Cristiano de Oliveira / Divulgação

Victoria Paglioli voltará ao centro das atenções, amanhã. Os pais dela, o médico Marcelo Paglioli e Flávia Bento Alves Paglioli, recepcionarão com a habitual elegância no Salão Imperatriz da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Victoria comemora, na ocasião, a graduação em Medicina, pela Ulbra, em festividade que contará com as honras do mano, Pedro Paglioli.

O estilo de Joseane Venturin Guerra, sábado, quando circulava na efervescente noite do Bulls Brasil Mikael Wammes / Divulgação

Natássia Oliveira, integrante do time criativo dos acadêmicos do curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul, 2024, faz contagem regressiva para celebrar um novo feito. No dia 8 de fevereiro, ela reunirá familiares e amigos para alinhavar uma festividade que evidenciará sua graduação. A função ao redor de Natássia, promete movimentar a noite do Blauth Bier, no Desvio Blauth em Farroupilha.

Felipe Becker integrante do time dos jovens notívagos, em uma das baladas capitaneada pelo host clubber Marcus Mocelin Cristiano de Oliveira / Divulgação

A jornalista caxiense e influenciadora Patrícia Parenza, que faz o maior sucesso em vários recantos do país, também com sua mais recente e inventiva idealização, a festa “Gudinaite”, manda avisar. A proposta dançante “Disco”, com repertório dos anos 1970 e 1980, que ela capitaneia com a parceria criativa do DJ Diego de Godoy, promete sacudir o Céu de Verão, hoje, na Avenida Central, 2060, em Atlântida. Como o primeiro lote dos tickets está esgotado, a dupla comunica que se o clima estiver firme, abrirá um lote extra, ao vespertino.

Simone Klimaczewski e Leandro Lemos em hiato festivo para dançar e assistir ao movimento que anima a cena do Bulls Brasil Mikael Wammes / Divulgação

As turmas de todas as idades da Serra gaúcha que se espraiam nesta temporada, em Torres, no Litoral norte, terão uma programação pautada na música de nomes virtuosísticos, neste sábado, a partir das 18h, no palco que ocupará as Quatro Praças. Com as atenções de Gessi Panizzon Salvaro, presidente da Gestão 2024 da Associação dos Condôminos da Praça João Neves da Fontoura, será realizado um espetáculo de música erudita com nomes como Alencar Policarpo, Rômulo Guedes, Luis Rayo e Leandro Cavalari.

Lindsey Borges e Isadora Almeida, juntas para mapear a pista de danças do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação