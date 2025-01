Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Raízes

Canudo

Letícia Bassani, no ritmo das altas temperaturas, brindou a passagem de seu aniversário, em charmosa baladinha no Nix, com as atenções de Deise Castro, no Complexo Fabbrica

Brasa

Fernando Schimanoski, vencedor do prêmio de melhor assador do Brasil pilotará a churrasqueira do espaço que a incorporadora gramadense Ownerinc demarca durante a 8ª edição do Paleta Atlântida. A função ocorrerá no sábado, 25, à beira-mar de Xangri-Lá, no litoral norte, com as atenções de Jeferson Braga, CEO da Ownerinc, que promete arregimentar expressivos nomes da sociedade do Rio Grande do Sul.