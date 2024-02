Entre as memórias afetuosas da vindima, um ritual característico na Serra gaúcha, Ana Lúcia Koff Milan Ginja, filha de Luiz Milan e Claudia Koff Milan (in memoriam), que atende pela grife autoral encontrou na beleza e na tradição da região, a fonte de inspiração e pesquisa para seu caminho como empreendedora. Nascida em Bento Gonçalves, Ana abarca não apenas uma rica formação acadêmica, que inclui um currículo gabaritado em Farmácia com ênfase em indústria de medicamentos pela PUC-RS em 2003, mestrado em Gerontologia Biomédica pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da mesma instituição em 2006, pós-graduação em Engenharia Cosmética pelo Instituto Racine de São Paulo em 2007, Pesquisa Clínica na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 2007 e MBA em Gestão Empresarial pela FGV/SP em 2011.