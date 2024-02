Grace Freitas Nicoletti e Pamella Karsburg Tonet estão em festa. As profissionais celebram, no início deste 2024, mais um ano de muitas conquistas. O mês de janeiro marca o quarto aniversário do escritório delas, o Studio Greppa Interiores. As designers garantem que vibram em ótima energia após a estreia delas no Anuário de Arquitetura, edição 2024, e também pela conquista no Top 5 do aclamado concurso de desenho de mobiliário o Design Tank e de quebra pelo Selo de Design Biofílico.