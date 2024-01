O clã Grendene Bartelle, como faz tradicionalmente, brindou, em grande estilo e gente bonita reunida, a chegada do Ano-Novo, em Punta del Este, no Uruguai, com as atenções dos comandantes da festa Marcos Paulo Magalhães e Tiago Escher. Desta vez, celebraram durante o projeto Réveillon Unique, no Hotel Serena, em noite embalada com o repertório da playlist do DJ Thiago Matthias. Por lá, circularam personas do jet set como Valentina Vontobel. Em tempo, os manos Alexandre e Pedro comemoraram, dia 2, a data querida.