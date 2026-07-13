“Cada um sabe onde o sapato aperta”, repetia minha mãe. Na infância, eu imaginava que ela estivesse falando apenas de calçados. Demorei a entender que aquela frase começava nos pés, mas falava da vida.
Bastava observar as pessoas caminhando para perceber que cada passo carregava uma história.
Há quem atravesse a vida em saltos altos, sem sentir o chão. Há quem caminhe com sapatos de sola gasta, couro rachado e bicos abertos, sentindo cada pedra do caminho.
Com o tempo, aprendi que a aparência engana. Nem todo sapato bonito oferece conforto, assim como nem toda vida que parece leve é livre de dores.
Há dores que não fazem barulho. Apertam por dentro, ferem o calcanhar, comprimem os dedos, deixam bolhas invisíveis. Ainda assim, seguimos andando. Porque, às vezes, parar dói mais do que continuar.
De fora, é fácil aconselhar: “Troca de sapato.” “Escolhe outro caminho.” “Anda direito.” Difícil é saber quanto aquele par custou, quanto tempo levou para ser conquistado ou quantas estradas percorreu ao lado de quem o calça. Um sapato não é apenas um objeto. Guarda o formato do pé, o peso do corpo, a pressa, os medos e as marcas de uma vida.
Há quem troque de sapato com facilidade. Há quem passe anos usando o mesmo par. Não por apego, mas porque nem sempre é possível começar do zero. Às vezes, a coragem está justamente em continuar caminhando.
Cada um sabe onde o sapato aperta porque conhece o próprio chão. Há terrenos que parecem planos, mas escondem pedras que só quem pisa nelas conhece. Há caminhos em que cada passo exige cuidado. O que parece um tropeço sem importância para uns pode representar um grande desafio para outros.
Quem olha apenas para os pés vê o passo. Quem escuta conhece o caminho. Antes de julgar o passo do outro, é bom lembrar que ninguém conhece a dor do sapato que não calça. Há caminhos inteiros percorridos em silêncio, com dignidade, apesar das bolhas e das feridas.
Enfim, cada um sabe onde o sapato aperta. E continua andando como pode, como dá, como aprendeu.