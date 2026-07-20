O olhar severo do meu pai doía mais do que um tapa. Meus pais nunca levantaram a mão para me corrigir, mas bastava aquele silêncio acompanhado de um olhar firme para eu entender que tinha passado dos limites.

Minha mãe tinha outro ritual. Quando desconfiava de alguma mentira, dizia apenas: “Olha para mim.” Eu levantava o rosto com o coração apertado, sem saber se conseguiria sustentar aquele encontro. Hoje penso que ela não buscava apenas a verdade nas minhas palavras, mas também nos meus olhos.

Na infância, eu acreditava que os olhos serviam apenas para enxergar. Com o tempo, descobri que eles também falam. Revelam medos, acolhem alegrias, escondem tristezas, pedem perdão e, muitas vezes, dizem o que a boca não consegue.

Talvez por isso Olhos nos Olhos, de Chico Buarque, continue emocionando tantas pessoas. Há encontros que acontecem antes das palavras e despedidas que cabem inteiras num último olhar.

Em uma de suas falas quando patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, ouvi de Jayme Paviani, filósofo e poeta, uma frase que nunca mais me deixou: “O presente mais bonito que alguém pode oferecer ao outro é sua atenção.” Desde então, compreendi que atenção também é um jeito de olhar: um olhar inteiro, sem a pressa que hoje nos acompanha.

Vivemos cercados de imagens, mas cada vez mais pobres de presença. Passamos pelas pessoas sem realmente vê-las. Escutamos respostas antes mesmo das perguntas. Estamos conectados, mas distraídos. Ítalo Calvino dizia que a leveza não é superficialidade, mas uma forma de olhar com mais atenção. Talvez seja justamente essa delicadeza que as imagens velozes estejam nos roubando.

Sim. Alguns olhares nunca nos abandonam, mesmo depois da partida. O do meu pai já não está diante de mim, mas permanece como a lembrança de um cuidado que só compreendi com o tempo. O da minha mãe continua aceso na memória, lembrando que a verdade também mora nos olhos. E as palavras de Jayme Paviani continuam a me ensinar que prestar atenção é uma das formas mais bonitas de amar.