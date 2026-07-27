As lições do quase

Foi o escritor José Clemente Pozenato quem me apresentou, sem saber, um dos lugares mais habitados da condição humana. Durante uma oficina literária, enquanto conversávamos sobre as grandes temáticas da literatura, ele contou a história de um personagem consumido pela revolta de não ser filho de sangue da família que o criou. Sua dor nascia menos da vida que vivera do que daquela que imaginava ter perdido. Carregava uma pergunta impossível de responder: “e se?” Era alguém criado quase como filho.

O quase atravessa a vida de todos nós. Mora nas pequenas frustrações e nos grandes acontecimentos: no amor que não encontrou o tempo certo, na palavra que morreu nos lábios, no abraço adiado pelo orgulho, no perdão que chegou tarde demais.

Há também os outros quases. Quem cruzou a linha de chegada um segundo depois. Quem escapou da morte por um instante. Quem perdeu um ônibus, desistiu de um voo ou mudou de caminho na última hora e, sem saber, alterou o rumo da própria história. Às vezes, basta um instante para que a vida escolha outro desfecho. Talvez essa seja sua beleza e também sua melancolia: nunca saberemos quem teríamos sido se tudo tivesse acontecido de outro modo.

Não por acaso, a literatura também gosta dos quases. Eles são feitos da mesma matéria das perguntas. Quando li Objeto quase, de José Saramago, o título passou a me acompanhar. Um pedaço de madeira é apenas madeira ou, nas mãos de uma criança, já é quase um barco? Uma folha em branco é apenas papel ou quase um livro?

O quase habita os objetos, à espera de um olhar capaz de lhes revelar outras possibilidades. Habita, igualmente, a própria literatura. Há poemas que contam histórias, contos que respiram como poemas, romances feitos de pequenas crônicas. A literatura parece desconfiar das fronteiras rígidas e preferir os lugares onde uma forma começa a se transformar em outra.

O curioso é que o quase nunca aconteceu. Não oferece respostas definitivas. Ainda assim permanece. Volta em noites silenciosas e inventa destinos paralelos, como se a imaginação insistisse em escrever capítulos que a realidade recusou.