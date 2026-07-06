“Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa!” Há versos que nunca envelhecem. Os de Cecília Meireles continuam me espantando como na primeira leitura. As palavras têm esse dom: atravessam o tempo, despertam memórias, consolam tristezas e, sem fazer alarde, transformam a vida de quem as acolhe.

Sempre acreditei que um escritor deixa um pouco de si em cada página. Não apenas suas ideias, mas seu modo de olhar o mundo, de acolher a beleza e de atravessar a dor.

Foi assim quando li a poesia de Elias José. Nela encontrei um encantamento que parecia conversar diretamente com a infância. Anos depois, ao conhecê-lo pessoalmente, descobri que a delicadeza dos livros também habitava seus gestos. As palavras tinham encontrado morada em quem as escrevera.

Também experimentei uma forte admiração pelo escritor Mia Couto. Seus livros despertaram diferentes emoções. Não apenas espanto, mas uma espécie de deslumbramento diante da linguagem. Sua obra é profundamente sensível, dessas que parecem abrir outras formas de perceber o mundo. Depois de conhecer um pouco de sua maneira de existir, encontrei a mesma serenidade que havia descoberto em sua escrita.

Mas a vida também nos apresenta o avesso. Há autores que escrevem páginas luminosas e, ao encontrá-los, revelam-se distantes, impacientes ou simplesmente indiferentes. Ressurge, então, uma antiga pergunta: devemos separar o autor da obra?

Muitos defendem que sim. Dizem que, depois de escrita, a obra ganha vida própria, pertence aos leitores e já não pode ser medida pelo temperamento de quem a criou. É uma ideia que faz sentido.

Mesmo assim, confesso: alegra-me encontrar uma ponte entre a beleza das palavras e a beleza dos gestos. Não espero perfeição dos escritores. Todos somos maiores e menores do que aquilo que escrevemos. Mas gosto de perceber que, às vezes, a delicadeza permanece depois da última página.

Quem sabe essa expectativa seja apenas uma forma de gratidão por tudo o que os livros fizeram por mim?