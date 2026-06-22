Sentimentos sazonais

Na Serra gaúcha, o inverno costuma chegar sem pedir licença. Quando o calendário anuncia sua proximidade, já estamos convivendo com manhãs geladas, neblinas persistentes e casacos que há muito abandonaram os armários. Mas, se o frio continua pontual, as estações já não parecem tão fiéis aos seus próprios limites.

O inverno começa no outono, o outono às vezes se parece com verão, e a primavera já não floresce exatamente quando se espera. Há dias em que acordamos preparados para o frio e terminamos a tarde sob um calor inesperado. Como se a natureza tivesse perdido parte de seu antigo compasso.

Não por acaso me vem à memória uma conversa da infância. Certa vez, disse à minha mãe que queria ser um urso. Ela sorriu e perguntou por quê. Respondi que desejava dormir durante os meses frios e acordar apenas quando a primavera voltasse. Eu ainda não conhecia as complexidades do mundo, mas intuía que algumas estações eram mais fáceis de atravessar do que outras.

Hoje penso que não são apenas os ciclos da natureza que se transformam. Nossos sentimentos também obedecem a ritmos próprios. Há períodos de recolhimento e silêncio, como os invernos. Há fases de florescimento, semelhantes às primaveras. Existem verões de entusiasmo e outonos de despedidas. Nem sempre coincidem com o calendário, mas chegam e partem com a mesma inevitabilidade.

Quem sabe seja por isso que continuamos tão atentos às mudanças do tempo. Não observamos apenas as nuvens, os ventos ou a temperatura. Procuramos, de algum modo, sinais de nós mesmos. As estações exteriores acabam iluminando nossos próprios processos de mudança.

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Lembro então das páginas de O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, em que as paisagens do sul acompanham o destino das personagens. O vento que sopra sobre os campos não é apenas fenômeno da natureza; é também passagem do tempo, transformação da vida, memória e permanência. As estações mudam, os anos avançam, mas algumas perguntas permanecem.