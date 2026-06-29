Reféns do acaso

Outro dia testemunhei o desespero de uma família trabalhadora. Gente acostumada a acordar cedo, cumprir horários, pagar contas e construir a vida pouco a pouco. Não eram pessoas em busca de riqueza fácil. Eram pessoas comuns, como tantas que conhecemos.

Tudo começou com um jovem da família. Como milhões de brasileiros, ele acreditou que algumas apostas poderiam render um dinheiro extra. No início, eram valores pequenos. Depois vieram as perdas. E, com elas, a ilusão de que a próxima aposta recuperaria o que havia sido perdido na anterior.

A situação saiu do controle. Para quitar dívidas acumuladas, a família vendeu o que pôde. Economias desapareceram, bens foram sacrificados e projetos tiveram de ser abandonados. O que levou anos para ser construído foi consumido em pouco tempo. E, por muito pouco, não perderam também o direito de ir e vir, aprisionados por cobranças, ameaças e pelo medo constante de um futuro que parecia desmoronar diante de seus olhos.

A história dessa família não é um caso isolado. Hoje, quase oito em cada dez famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Ao mesmo tempo, milhões de brasileiros apostam regularmente, atraídos pela promessa de ganhos rápidos. Estima-se que entre R$ 20 bilhões e 30 bilhões circulem mensalmente pelas plataformas de apostas.

Diante desses números, surge uma pergunta inevitável: quem ganha e quem perde?

Ganham as empresas que transformaram a sorte em negócio. Ganham os patrocinadores, os anunciantes e aqueles que lucram com a expansão desse mercado. Mas perdem, muitas vezes, aqueles que menos podem perder.

A propaganda mostra vencedores sorridentes e prêmios extraordinários. Raramente exibe as famílias que vendem seus bens para pagar dívidas. Não mostra as noites sem sono e a angústia daqueles que se perguntam como recomeçar.

Talvez o maior risco não esteja apenas no dinheiro perdido, mas na transformação da esperança em dependência. Quando o acaso passa a ocupar o lugar do trabalho, da paciência e do planejamento, a sorte deixa de ser uma possibilidade para se tornar uma armadilha.

Ao observar aquela família, percebi que a pergunta já não era se as apostas representam sorte ou azar. O que estava em jogo era algo muito maior: a segurança de um lar, a dignidade das pessoas e a liberdade de seguir vivendo sem medo.