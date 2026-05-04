Outro dia, no ônibus, sentei ao lado de um homem que falava sozinho. Não era um murmúrio discreto, mas uma conversa inteira, com pausas e respostas, como se alguém invisível, ocupasse o banco ao lado. Eram pausas de quem escuta. As respostas vinham com cuidado. Em certo momento, ele disse, quase num sussurro: “Eu sei… eu também tenho medo”. E silenciou, como quem acolhe. Foi então que pensei que talvez ele não estivesse sozinho. Talvez estivesse lembrando de alguém. Talvez estivesse organizando pensamentos que, se ficassem apenas dentro, fariam mais ruído do que ali, partilhados com o ar.

As pessoas fingiam não perceber. Talvez preferissem não admitir. Mais atrás ouvi cochichos: “Esse aí é meio ET”. Outro, logo em seguida, comentou algo sobre “gente meio fora”. E eu pensei no quanto temos pressa em nomear o que não reconhecemos. Mas afinal, quem foi que decidiu quem é normal?

Lembrei de quantas vezes eu mesma já falei sozinha. No carro, organizando o dia. Em casa, repetindo uma frase que eu precisava dizer com coragem. Ou tentando encontrar palavras para aquilo que ainda não tinha forma. Se alguém me visse nesses momentos, talvez também me colocasse numa dessas caixas onde tudo já tem nome.

Quando o ônibus parou, ele se levantou devagar, ajeitou a camisa e desceu. Antes de sair, lançou um olhar breve ao redor. E, de repente, o silêncio pareceu mais estranho do que a fala dele. A verdade é que a gente pouco sabe do mundo que o outro carrega. Tem gente que escreve, tem gente que reza, tem gente que canta baixinho. Tem gente que conversa consigo mesma. Às vezes, falar sozinho é só uma maneira de não se perder por dentro.

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De perto, já disseram, ninguém é normal. Mas talvez o problema nem seja esse. Talvez o problema seja a necessidade de decidir, o tempo todo, quem cabe e quem não cabe nessa ideia estreita de normalidade.

E eu fiquei ali, pensando que, no fundo, cada um de nós carrega seus próprios diálogos invisíveis. Uns mais silenciosos, outros mais audíveis. Mas todos, de algum jeito, tentando dar sentido à vida.