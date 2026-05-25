Por que os livros assustam?

Não é novidade que livros assustem. Assustaram ditaduras, escolas rígidas, governos e moralismos de época. Porque certos livros não deixam o leitor intacto. Toda vez que um regime teme poemas, é porque a linguagem ainda respira liberdade. E talvez seja exatamente isso que incomoda. Às vezes penso que o medo da poesia não é da poesia, mas do que ela desperta. E isso vale para toda a literatura.

Dias atrás, um colégio em Brasília proibiu o livro A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga. Publicado em 1976, em plena ditadura, o livro continua causando desconforto em tempos de algoritmos. Quase cinquenta anos depois, ainda há quem tema uma menina escondendo vontades dentro de uma bolsa amarela. Outros livros também sofreram censura, retirados das escolas ou tentativas de silenciamento. Meninos sem pátria, de Luiz Puntel, foi retirado de listas de leitura em 2018 após acusações de “doutrinação comunista”. Em 2024, O avesso da pele, de Jeferson Tenório, foi questionado justamente por abordar racismo, violência e identidade de forma direta.

Sim. Muitos livros ensinam crianças e adolescentes a escutar a própria voz antes que o mundo a sufoque. E toda voz que aprende a existir por dentro começa, cedo ou tarde, a questionar o lado de fora. A metáfora sempre incomodou os sistemas rígidos porque ela é indomável: nunca anda em linha reta, nunca aceita permanecer presa.

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Mas pense num algoritmo que prefere aquilo que pode prever: gostos repetidos, frases rápidas, reações imediatas. Ele aprende nossos hábitos para nos devolver versões mais estreitas de nós mesmos. Quanto menos espanto, melhor funciona a engrenagem.

A literatura, porém, vive justamente daquilo que escapa ao controle. Talvez por isso alguns livros ainda assustem tanto. Quem mergulha na literatura percebe nuances, silêncios, manipulações e dificilmente aceita tudo sem perguntar. Descobre que uma palavra pode significar mais de uma coisa e talvez seja exatamente aí que mora o perigo para quem deseja pensamentos domesticados.

Quando um livro é proibido, o que está sendo censurado não é apenas a literatura, é a possibilidade de imaginar outro mundo.