Qual é o assunto para a próxima crônica? Como fugir do lugar comum? Isso acontece inúmeras vezes e, então, um sufoco se instala.

Ultimamente, porém, tenho me poupado dele com algumas reflexões que vêm funcionando sempre que me encontro em apuros. “O mesmo do mesmo”, às vezes, é apenas o modo apressado de nomear aquilo que insiste porque ainda pulsa. E então lembro que quase tudo o que atravessa uma crônica já foi vivido, escrito, contado: infância, amor, perda, rotina, mães, despedidas, pequenas cenas domésticas. E está tudo bem. Assim me tranquilizo e me convenço de que tornar um texto singular não depende, necessariamente, de descobrir um assunto inédito, mas de perceber um detalhe que ainda não havia sido iluminado daquela maneira.

Há temas que nos escolhem. Não porque falte imaginação, mas porque certas perguntas continuam vivas dentro de nós. Talvez escrever seja justamente rodear essas perguntas por ângulos diferentes, até que revelem outra camada. Existe uma espécie de fidelidade aos temas que retornam. Certos escritores passam a vida escrevendo, no fundo, a mesma pergunta e, ainda assim, cada livro respira de forma diferente. O retorno não empobrece a escrita; às vezes, aprofunda. E os leitores costumam reconhecer isso. Não como repetição vazia, mas como voz.

Uma mãe chama o filho para dentro pela centésima vez. Um escritor volta a escrever sobre amor, perda, infância. Um pintor retorna às mesmas cores. Ainda assim, algo muda: a luz do dia, a idade de quem olha, o cansaço, a ternura, a falta.

Às vezes, uma frase de criança abre uma fresta. Um gesto mínimo desloca tudo. Um silêncio na cozinha diz mais do que um grande acontecimento. Talvez muitas crônicas encontrem força justamente aí: não na novidade do fato, mas na delicadeza do olhar. Nenhuma criança pede “de novo” porque espera novidade absoluta. Ela pede porque sabe que a repetição também transforma. A mesma história nunca encontra o mesmo ouvinte.

O escritor Jorge Luis Borges dizia que poucas histórias existem; o resto é repetição. E até cronistas como Rubem Braga voltavam inúmeras vezes às manhãs e à melancolia cotidiana sem que seus textos parecessem iguais. No fundo, todo autor acaba orbitando alguns temas centrais.