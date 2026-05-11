Modos de dizer amor

Há frases que atravessam os anos antes de fazer sentido. “Quando tiver filhos, vai saber”, diziam. Talvez viessem de outra lógica, de outra maneira de olhar a vida. Ainda assim, a frase ficou. Por muito tempo, pensei que ela desenhava uma espécie de fronteira invisível: de um lado, quem saberia; do outro, quem não. Será?

Hoje, reconheço: eram gestos em direção a algo que, na época, eu não conseguia nomear. Talvez nunca tenha sido sobre o que a frase afirmava, mas sobre o que tentava de tocar. O tempo fez o que sabe fazer: deu espessura às palavras. O que antes parecia apenas frase tornou-se presença. Não como eu gostaria, mas como é possível. O entendimento veio aos poucos. Não necessariamente pela maternidade, mas pela própria vida, que ensina mesmo quando a gente não percebe.

O Dia das Mães chega todos os anos com vitrines temáticas, mensagens prontas e convites à celebração. Mas a data, que parece simples, é um território delicado. Para alguns, é encontro. Para outros, ausência. Para muitos, uma mistura difícil de nomear.

Há quem sinta a dor de quem partiu. Há quem carregue o silêncio de uma mãe que nunca esteve presente. Há histórias atravessadas por distâncias, rupturas, desencontros. E há, também, mulheres que não tiveram filhos, por escolha ou circunstância, e que, ainda assim, são tocadas por esse dia como se houvesse uma única forma de sentir.

Talvez o desconforto venha daí: o calendário tenta organizar o afeto, mas o afeto não obedece. Cada relação tem sua própria linguagem, suas luzes e sombras. Mesmo assim, algo insiste em ser dito, ainda que de forma incompleta.

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Apesar de tudo, algumas marcas permanecem: nos gestos que repetimos sem perceber, nas palavras que escapam, na maneira de cuidar. Há um legado que não se anuncia, mas se reconhece.