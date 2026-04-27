De tempos em tempos, a velha pergunta reaparece: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?

A dúvida atravessou séculos. Dizem que até filósofos se debruçaram sobre ela, tentando compreender a ordem das coisas e o começo do mundo. Mais tarde, a literatura também deu suas voltas em torno dos bichos. George Orwell, em A Revolução dos Bichos, mostrou que, quando os animais resolvem tomar o poder, a história pode ficar bem parecida com a dos homens. E, por aqui, Clarice Lispector deu à humilde galinha um inesperado momento de glória no conto Uma galinha, onde o destino de um simples almoço revela algo quase filosófico sobre a vida, a fragilidade e o acaso.

Curiosamente, a ciência já arriscou uma resposta: tudo indica que o ovo veio primeiro, muito antes das galinhas existirem como as conhecemos. Ainda assim, a pergunta permanece, talvez porque não esteja interessada apenas em soluções.

No cinema, então, nem se fala. O personagem Forrest Gump atravessa a vida respondendo a grandes questões com uma simplicidade desconcertante. Enquanto outros discutem teorias, ele simplesmente vai vivendo e, curiosamente, entende mais da vida do que muita gente cheia de respostas. Talvez porque algumas perguntas não tenham sido feitas para serem resolvidas, mas para nos acompanhar.

Mas, no meio da vida comum, a pergunta provoca outra reação: o que importa?

No quintal de quem acorda cedo para trabalhar, no pensamento de quem tem contas para pagar, no coração de quem carrega suas batalhas silenciosas, essa discussão parece distante. As galinhas seguem ciscando o chão, os ovos surgem nos ninhos, e o mundo gira sem pedir licença para a filosofia.

Talvez o mundo seja um grande quintal de perguntas soltas. Algumas são ovos, outras são galinhas, e muitas são apenas gente tentando descobrir por onde começar.