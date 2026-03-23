O artesão de caminhos

Numa cidade do interior, havia um homem que não fazia apenas sapatos; ele desenhava destinos.

Quem passava apressado pela rua onde ficava sua oficina talvez nem notasse a porta discreta, o cheiro de couro, o silêncio atento. Mas quem entrava saía diferente. Diziam que ele era sapateiro. Mas isso era pouco.

Ele não perguntava apenas o número do pé. Observava o jeito de andar, o peso do corpo, o cansaço escondido nos ombros. Havia quem chegasse pedindo um par resistente e saísse leve. Outros vinham buscando elegância e recebiam conforto. Como se enxergasse não o que se dizia, mas o que faltava.

— Sapato bom é aquele que acompanha o caminho — dizia, sem levantar muito os olhos. E moldava.

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Trabalhava o couro como quem escuta uma história antiga. Seus dedos sabiam onde apertava antes mesmo que o cliente percebesse. Não se tratava de medidas, mas de ausências. E ele, paciente, devolvia o equilíbrio.

Quando o trabalho ficava pronto, havia um pequeno ritual. De uma gaveta antiga, retirava um trevo de quatro folhas e o entregava junto com o par.

— Para o caminho — dizia apenas.

Alguns riam. Outros guardavam sem saber por quê. Havia os que levavam consigo como se já coubesse nas mãos.

Certa vez, uma moça pediu um sapato firme para "aguentar o tranco da vida". Recebeu um par macio, quase delicado.

— Mas isso não é frágil demais?

— Às vezes, o que sustenta é o que acolhe.

Na semana seguinte, um homem de passos duros pediu conforto. Recebeu um par mais rígido.

— Vai apertar.

— No começo — respondeu o artesão. — Depois, o senhor aprende a caminhar diferente.

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Comentavam pela cidade que quem usasse aqueles calçados encontrava caminhos inesperados. Não porque o mundo mudasse, mas porque o passo se transformava.

Talvez o segredo não estivesse no couro, nas linhas ou na medida, mas naquele gesto final, simples e invisível. Porque aquele senhor não vendia sapatos.