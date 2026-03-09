Helô Bacichette

Helô Bacichette

Heloisa Carla Coin Bacichette/ Helô Bacichette- Nasceu e reside em Caxias do Sul/RS, Brasil. Professora, com formação em Letras e Especialização em Educação do Movimento pela Universidade de Caxias do Sul. Pós- graduada em LIJ pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Escreve, conta histórias, coordena cursos e realiza oficinas para professores e adolescentes. Foi coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura de Caxias do Sul/PPEL. Publica livros para crianças e jovens. Foi autora homenageada em eventos literários de Caxias e de outras cidades do RS. Em abril de 2024 foi eleita Patrona da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

Crônica
Opinião

Força silenciosa

Quem sabe as bruxas de hoje carreguem a lucidez de quem já entendeu o jogo. Não são feitas apenas de resistência, mas de consciência

Helô Bacichette

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS