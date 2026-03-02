Entre criadores e criaturas

Não é de hoje que recorremos à mesma palavra para chamarmos de “monstro” aquele que comete o horror, como se o horror fosse um desvio inexplicável. A palavra nos protege: separa criatura e criador, como se não partilhassem a mesma origem. A realidade, porém, não reconhece essa distância. Os números desfazem a ficção: a violência não surge no vazio, aprende-se, tolera-se, repete-se.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, 20 feminicídios foram registrados nos primeiros 55 dias de 2026, superando o ritmo do primeiro trimestre do ano anterior. A maioria ocorreu dentro de casa. Em nível nacional, entre janeiro e setembro de 2025, contabilizaram-se 230 mil denúncias de violência contra crianças, das quais 49.376 referem-se a abuso e exploração sexual online. No mesmo período, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 4.746 denúncias de violência contra idosos.

A violência contra corpos vulneráveis crianças, mulheres, idosos não é um surto. É um padrão. Um padrão que se repete em casas, em escolas, nas ruas onde se aceita o silêncio diante de um grito abafado. E mesmo quando políticas públicas tentam enfrentar isso, a cultura que naturaliza a agressão resiste mais forte do que medidas isoladas. Não são cifras frias. São recorrências.

Falamos de barbárie quando o sangue aparece, como se antes disso nada tivesse acontecido. Mas o caminho até o crime é pavimentado de omissões: piadas que diminuem o valor de uma mulher, desculpas que justificam o abuso, leis que custam a ser aplicadas, vizinhos que fingem não ouvir. É nessa cumplicidade silenciosa que se forja a violência que chamamos depois de hedionda.

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Há dias em que o cansaço diante das notícias de violência pesa. Saber dos fatos e perceber que quase nada muda produz uma espécie de desalento coletivo. É um desânimo que não é só meu e atravessa muitos de nós, à beira de desistir de acreditar. Mas é preciso unir forças, erguer a voz, reivindicar, exigir que cada um cumpra sua parte e que as leis valham, de fato, para todos.

A literatura já nos contou que não existe monstro que surge sozinho. Em O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, o criador se espanta diante daquilo que libertou. Em Frankenstein, de Mary Shelley, a criatura se torna violenta sobretudo pela rejeição e abandono. Ambos nos lembram: entre criadores e criaturas, o horror nunca nasce órfão.