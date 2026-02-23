Permanência invisível

Caminho pelos corredores do parque de exposições da Festa da Uva e, de repente, me vejo menina outra vez. Não no evento que acontece agora, mas no que ele acorda dentro de mim. Porque a cidade cresceu. A festa cresceu. Eu cresci. Ainda há uvas, ainda há música, carros alegóricos e desfiles. Mas minha memória insiste no cheiro do suco fresco, na simplicidade das primeiras edições que vivi quando criança.

Eu morava na Rua Tronca, perto da Rua Dom José Barea, na região central, próxima ao prédio que hoje abriga o Centro Administrativo Municipal. Aquela era a minha geografia de infância. A festa acontecia praticamente ao redor da minha casa, no antigo pavilhão de exposições. Não era um evento distante, era parte do bairro que ainda leva o nome como legado.

Nos dias de festa, a rotina mudava. A Rua Alfredo Chaves ficava fechada para a distribuição gratuita de suco de uva. Havia filas, movimento constante, muitos carros estacionados, algo incomum para nós, que estávamos acostumados a ruas mais tranquilas ao longo do ano. Para uma criança, aquela concentração de gente e automóveis já era espetáculo suficiente.

Receber o copo de suco era simples, mas marcante. O cheiro da uva vinha antes do gole. Havia também a distribuição de escuderias, pequenos decalques com a frase “Visitei a Festa da Uva”. Guardá-los era guardar prova de pertencimento.

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Só mais tarde compreendi melhor aquele espaço onde tudo acontecia. Lá eram apresentados os cachos das melhores uvas, avaliadas as produções, celebrada a colheita. O prédio ainda conserva a pintura de Aldo Locatelli, lembrança concreta daquele período.

Depois veio o atual parque de eventos, mais afastado do centro. A festa cresceu e ganhou outro chão. Mas, para mim, ela continua ligada àquele quadrilátero de ruas onde morei, ao cheiro da uva no ar, ao copo na mão e à sensação de que, por alguns dias, meu bairro era o centro de tudo.

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Hoje, tudo parece maior, mais vistoso, mais turístico. Talvez precise ser assim. As cidades crescem, as festas se reinventam. Mas a festa de ontem tinha o tamanho da cidade que a gente conhecia. Havia menos estrutura e mais proximidade.