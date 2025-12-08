O que fica

Dizem que as janelas das casas abandonadas encaram quem ousa olhar demais. Toda casa guarda o eco do último passo. E, numa rua que um dia foi habitada, agora só restam esqueletos de concreto.

As ruínas respiram. Mesmo cobertas de mato, ainda respiram. Há uma memória vegetal crescendo por entre os tijolos. Se parede sonhasse, sonharia em ser morada de novo. Quando o reboco cai, aparecem histórias. As cidades também têm rugas, esquinas que não se refazem.

No caminho diário, encontro casas e prédios que já foram habitados e hoje sobrevivem em silêncio. Alguns parecem querer contar o que foram; outros apenas lembram que a memória das coisas resiste mesmo depois que o tempo as desabitou.

Caxias guarda alguns desses sinais. A antiga Estação Férrea, que já recebeu trens, encontros e despedidas, segue ali como um coração antigo da cidade. O Museu Municipal ainda guarda camadas de história nas paredes e nos objetos que atravessaram o tempo. O Arquivo Histórico João Spadari Adami permanece de pé graças ao esforço de quem sabe que preservar documentos é preservar identidades. E há o contraponto inevitável: o antigo Cine Ópera, consumido por um incêndio antes que pudesse ser salvo, transformou-se em ausência no centro da cidade, um estacionamento frio e feio que contrasta com as memórias que ainda habitam cada rua.

Mais adiante, a memória continua na paisagem. Nos Caminhos da Colônia, porões de pedra e cantinas familiares contam histórias de quem moldou a serra. Em Galópolis, um museu a céu aberto espalha lembranças pelo território, provando que memória também pode morar na rua.

Há um esforço quase teimoso de quem tenta preservar essas construções que carregam a história do cotidiano. Gente que acredita que uma parede antiga vale mais do que um terreno limpo. Que memória é uma forma de moradia, mesmo quando já não cabe gente dentro.

Talvez por isso eu insista em acreditar que o Complexo da Maesa, que marcou gerações em Caxias, ainda possa encontrar outras formas de viver, sem perder sua memória. Certos lugares parecem pedir para continuarem vivos. E, se a gente não olha, não cuida, o tempo ocupa por nós. E ele costuma ocupar destruindo.