Helô Bacichette

Helô Bacichette

Heloisa Carla Coin Bacichette/ Helô Bacichette- Nasceu e reside em Caxias do Sul/RS, Brasil. Professora, com formação em Letras e Especialização em Educação do Movimento pela Universidade de Caxias do Sul. Pós- graduada em LIJ pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Escreve, conta histórias, coordena cursos e realiza oficinas para professores e adolescentes. Foi coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura de Caxias do Sul/PPEL. Publica livros para crianças e jovens. Foi autora homenageada em eventos literários de Caxias e de outras cidades do RS. Em abril de 2024 foi eleita Patrona da 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

Crônica
Opinião

O sagrado da mesa

 A refeição deixou de ser encontro, deixou de ser consciência

Helô Bacichette

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS