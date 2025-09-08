Alguns anos atrás, na Biblioteca Pública de Caxias, dizia-se que o fundador, Dr. Demetrio Niederauer, ainda rondava as estantes e que ruídos estranhos ecoavam nas paredes, como se a “casa dos livros” guardasse suas próprias assombrações. Visitar bibliotecas, livrarias ou sebos é sempre um ato de convocar fantasmas, sejam eles literários ou reais. Entre prateleiras silenciosas e páginas que guardam memórias invisíveis, os livros abrigam presenças que nunca nos deixam.

E talvez um dos primeiros desses fantasmas seja o próprio título. Antes de abrirmos qualquer página, é ele quem sussurra, quem desperta imagens, memorias e curiosidades. Um título é como a porta entreaberta de uma casa antiga: basta um olhar para decidir se ousamos entrar. Ele pode abrir em um universo de sentidos, ou simplesmente, não dizer nada. Assim como os espectros que rondam a literatura, os títulos permanecem à nossa frente mesmo quando parecem ausentes, presenças que nos assombram de leve, insistindo para que sigamos a leitura. Precisa instigar sem entregar, sugerir sem ser óbvio demais.

Ao ler o título do livro Quatro amigos - O fantasma entre os livros, de Sergio Vieira Brandão, lembrei-me da biblioteca pública e seus ruídos misteriosos. Um título sempre convoca presenças, abre portas invisíveis. Essa leitura me despertou o desejo de revisitar Emily Brontë e Oscar Wilde. Heathcliff retorna como espectro no Morro dos ventos uivantes, e Sir Simon, de O Fantasma de Canterville, recordam-nos que certos personagens nunca nos abandonam. A literatura cria esses diálogos secretos: cada livro é passagem para outro, cada título um fantasma que nos acompanha. Ler é aceitar o chamado, ouvir vozes que sussurram entre páginas, estantes e memórias. Talvez por isso algumas histórias permanecem: elas carregam, invisível, a marca do que insiste em retornar.

Em livros em que fantasmas são protagonistas, essas presenças não são apenas metáforas literárias, mas rastros de experiências vividas. Um título nunca existe sozinho, ele se completa no olhar do leitor. E a única forma de conhecer os fantasmas e ouvir os personagens sussurrando entre páginas, é ler, deixar-se envolver pelas palavras e pelos ecos que habitam cada livro, cada estante, cada livraria ou sebo.

