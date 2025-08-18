O regalo da vida

Dizem os mais velhos que o doce nasceu antes mesmo de o mundo ter nome. Primeiro veio o mel, presente das abelhas. Depois, muito mais tarde, chegaram as pedras de açúcar. Na antiguidade, acreditava-se que o açúcar possuía propriedades vitais, quase mágicas. Com o tempo, porém, mesmo mantendo seu valor, o consumo excessivo o transformou em vilão nas narrativas da saúde global.

Na minha infância, contudo, o doce morava na cozinha. Ninguém via perigo no açúcar. O fogão à lenha era o coração da casa, e minha mãe mexia as caldas com uma colher de pau. Enquanto o açúcar se dissolvia, ela falava baixo, como em reza, confirmando medidas e as etapas de cada receita.

No porão da minha casa, repousavam potes de vidro com compotas de frutas que reluziam como pedras preciosas. Aos domingos, o bolo descansava sob um pano de prato florido, prometendo festa antes mesmo do primeiro pedaço. E havia ainda a receita que, até hoje, provoca exclamações e o inevitável “quero mais”: o doce de abacaxi da vó Janda. Entre todos esses preparativos, feitos com um cuidado que era, acima de tudo, amor, minha mãe sempre dizia que o doce é um regalo da vida, capaz de aliviar dores e alegrar o coração. Eu não sabia exatamente o que significava regalo, mas sentia que era algo bom.

Talvez por isso eu tenha aprendido cedo que o doce da vida não está apenas no sabor: ele se revela nos gestos de afeto, na partilha à mesa, no instante em que alegria chega. O doce não era só o que se comia, era o gesto de oferecer o último pedaço, no café adoçado para quem vinha cansado do trabalho ou no chá que minha mãe oferecia para aquecer o aconchego.

Mesmo que o açúcar, antes regalo e celebração, hoje seja visto com reservas, ainda assim, permanece como metáfora daquilo que, com equilíbrio, adocica a alma: breve, intenso e impossível de esquecer. O doce da vida não se encontra apenas no açúcar, mas nos preciosos minutos em que o carinho se oferece. Talvez só os percebamos porque há o amargo, que lhes dá contorno e profundidade — um temperando o outro — e, nessa alquimia de sabores, a existência se revela suportável e, tantas vezes, bela.

