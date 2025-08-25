Figurinhas e coleções humanas

Você já ouviu a expressão “trocar figurinhas”? Pois é, ela nasceu lá nos álbuns de futebol, que fizeram sucesso a partir dos anos 1940, mas acabou virando mais que isso. Hoje, a gente não troca só cromo com jogador de futebol ou herói de desenho. A vida adulta é, no fundo, um grande álbum de figurinhas: cada um mostra suas repetidas, esconde as raras e tenta colar tudo no lugar certo. Só que, depois da infância, a gente deixa de trocar figurinhas de futebol ou animes e começa a trocar figurinhas de vaidade.

Leia Mais O regalo da vida

Na moda, a cena é clássica: alguém aparece com uma roupa super trend, como se fosse um tesouro fashion. Duas semanas depois, metade da cidade já tem igual — e a tal peça “única” vira repetida, encalhada. E a real é que a grande raridade da moda não é o brilho nem o luxo, mas a coragem de repetir a mesma roupa duas vezes, sem drama.

No conhecimento, a coisa fica ainda mais divertida. Uns distribuem figurinhas como quem joga confete; outros guardam as exclusivas só para ocasiões especiais. E há aqueles que não trocam nada, mas vivem tentando colar figurinhas tortas nos álbuns alheios.

Leia Mais Reaprender a ouvir estrelas

E a política? Ah, essa dispensa explicação. Diz o ditado que o único álbum que realmente se completa é o das repetidas. Todo o ano aparece figurinha “nova”, garantindo mudança, mas quando a gente abre o pacotinho... surpresa! São sempre os mesmos rostos carimbados, saltando como brindes de fast food, com sorriso congelado e promessas de grandeza que nunca saem da embalagem. No fim, a tal “figura rara” é aquela que não tenta nos enganar.

Já nas dicas de beleza, aí sim é um verdadeiro festival. Cada figurinha vem com ilusão de milagre: cremes caríssimos, receitas caseiras com clara de ovo, abacate e fé no espelho. No fim das contas, o efeito é igual: nenhum. A única figurinha que realmente rejuvenesce é gargalhar, de preferência das promessas anteriores. Um efeito lifting, sem bisturi, sem procedimentos invasivos.

Leia Mais Contra o desgosto, meu agosto

Nos relacionamentos, então, a coleção é delicada. Acreditamos ter encontrado a figurinha única. Mas, de repente, descobrimos que aquela imagem colada com tanto cuidado já foi trocada em outros álbuns. O coração, então, tenta seguir colando, na esperança de que uma nova figurinha especial apareça — mesmo que a vida insista em mandar repetidas.