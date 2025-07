Lembranças de arquibancadas

O futebol chegou ao Brasil pelas mãos de Charles Miller, um jovem brasileiro, filho de estrangeiros que, em 1894, trouxe da Inglaterra uma bola, uniformes e as regras do novo esporte. Primeiro, foi praticado nos clubes da elite paulista. Logo, o futebol ganhou as ruas, os campos de terra batida e os estádios do país.

Mas, a história de amor do meu pai com o time sofreu um duro golpe. A fusão do Flamengo com o rival Juventude partiu corações de ambos os lados — e o afastou das arquibancadas. Eu também me distanciei. Ainda assim, mesmo longe do estádio, o futebol continuou vivo em mim. Não sei se foi o acaso ou destino, mas de algum jeito acabei sempre próxima do time Grená. Fui colega do Ademir Bachi, o Tite e aluna do professor Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Anos depois, encontrei muitos outros apaixonados pelo time do povo —como o cartunista Iotti, criador do irreverente Radicci, e o rapper Divilas, que transforma as arquibancadas em palcos de poesia e resistência.