Vinde a mim os generosos

A generosidade é um admirável atributo da nossa espécie. Sem conexão com o dinheiro em si. Conheço milionários mesquinhos e gente de escassos recursos propensos a repartir. Tem relação com a personalidade ou o caráter, parece. Ao me deparar com alguém disposto a presentear na mais pura gratuidade, sem data comemorativa, fazendo agrados não visando algo em troca, detenho-me e penso: ainda temos esperança. E aí as coisas começam a ficar bonitas de novo. Evito descrer na grandeza do ser humano, apesar das situações merecedoras de aplauso se mostrarem como exceção. Aí mesmo será necessário evidenciar tal ato para vê-lo se repetir. Digo para meus amigos: parem de colocar a lupa só no ruim, já é manchete diária. Sigam nas redes sociais pessoas que enfatizam um mundo onde a bondade se manifesta. Talvez gere modesto engajamento, pois tragédia é igual a ibope, fazer o quê. O sofrimento do outro atrai público, nos sentimos aliviados por não estar acontecendo conosco.

Quando nos predispomos a ver de forma gentil a realidade passamos a ajudar na manutenção desse universo. E podem ser atos bem pequenos, só para nós e longe de testemunhas. Percebo o intuito de querer copiar esses exemplos, na certeza deles colorirem os dias. O contrário apequena o viver. Quem tem a existência garantida para si e a próxima geração e cuida de centavos é pobre demais. Um colega me disse ter recebido um casal em sua residência. Chegaram com um bolo para o café da tarde e, na saída, ao perceberem ter sobrado dois pedaços, pediram se podiam leva-los embora. É possível uma coisa dessas? Precisamos estar bem atentos: fugir dos avarentos é um exercício de salvação. Contar moedas com os bolsos cheios é afundar no próprio egoísmo. Isso gera uma indagação: tal comportamento é aprendido ou já nascemos com tal predisposição? Creio ser sempre viável passar uma rasteiras nos determinismos.

Se comento sobre a sovinice de alguém, recebo como resposta: por isso ele tem tanto, ora. Obrigado, declino. Se me tornar desse jeito, avisem-me. A ideia me assusta. A vida tem mais a ver com gastar do que com reter, guardar. A riqueza costuma ser de ordem diversa. O filósofo estoico Epiteto nos alertou: contente-se com pouco, se desconheces limites em tua ambição nunca encontrarás a saciedade. Ofereça uma comida feita por você, uma flor colhida em um jardim... ou uma viagem, um final de semana em um hotel. Os valores, emocionalmente falando, se equivalem. O cérebro registra a atitude, antes do montante financeiro. O que deixa de ser ofertado, perece. Caminhamos todos para idêntico fim. Melhor ter na memória a gratidão. Tudo o mais se desvanece.