Esta singela parte do nosso corpo passou a ser o centro do universo para muitos. E estamos deixando de conjugar todos os pronomes pessoais para nos atermos unicamente ao “eu”. Estas frases encerram verdades, mas o espírito da nossa época vai além. Por certo esbarramos todos os dias em seres egoístas e voltados para si mesmos. Contudo, como deixar de ver os que, em atos de renovada generosidade, acolhem o outro, dividem o pouco que têm e estão sempre dispostos a ajudar? Testemunho isso em vivências de grupos, ao realizar trabalhos de imersão com funcionários de empresas. Durante dois turnos, disponibilizo plena atenção para as pessoas fazerem algo distanciado do cotidiano: acolhimento, escuta. E sem a tentação dos julgamentos superficiais, impedindo a compreensão das razões de cada um. Apenas silenciando e ouvindo. E este simples exercício tem se revelado terapêutico não só para eles, mas para mim também. E quantas histórias magníficas acolho na alma! Basta estar disponível e a entrega acontece sem resistência alguma.

Faço esta menção por querer deixar de lado uma visão tão negativa da humanidade hoje. Em termos de evolução comportamental e ética, sinto-me incapaz de tecer uma conclusão se melhoramos. Somos criaturas ambíguas, oscilando entre a grandeza e o horror.

Uma das características marcantes deste tempo é a falta de pudor em exibir a própria superficialidade, sobretudo se revertida em valor monetário na esfera virtual. Nada muito profundo é dito em trinta segundos. Por isso insisto em publicar, nas redes sociais, conteúdos mais longos. Ceder a um apelo numérico é caminho duvidoso e dificulta imprimir aos demais ideias relevantes. Assim, com pequenos movimentos individuais, vamos mudando a geografia ao redor. Aposto na força que temos como seres dotados do desejo de partilha, para além da contabilidade do sucesso a qualquer custo.

Se você tem muito a dizer, terá ouvintes. Assim foi na Antiguidade. Agora e no futuro. Mantenho uma crença otimista: coisas boas nos esperam lá adiante. Se as mudanças vêm a jato, tudo certo. Ainda tenho a possibilidade de aceitação ou recusa. Escolho as interessantes e a elas permaneço fiel. Se for para se fixar no umbigo, prefiro o do amigo, o do vizinho, de alguém que admiro. Gosto de gente e me entrego ao prazer das agradáveis conversas, sorvendo uma xícara de café com leite, degustando uma fatia de bolo. Dá para ser meio antigo de vez em quando.