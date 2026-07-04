Gilmar Marcílio

Gilmar Marcílio

Escritor, filósofo e palestrante. Autor de oito livros, entre eles, A Elegância do Silêncio e Jardim de Bolso. É curador da Galeria de Arte Gerd Bornheim e da Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Gosta de viver dialeticamente, cercando-se de silêncio e indo em busca de encontros. Lê poesia diariamente, faz longas caminhadas pelas pequenas estradas do interior, onde mora. Aprendeu, com Sêneca, que quem não é dono de dois terços de seu dia, é escravo. Não é. Medita, lê, cultiva o senso de humor. É feliz.

Crônica
Opinião

Não seremos o que fomos

Olhe para as páginas em branco, elas estão sendo escritas para dias de sol

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