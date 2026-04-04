O céu e o inferno existem?

Claro que sim, mas talvez só na nossa mente. É uma ideia instigante, pois tira de nós o peso das punições, revelando a possibilidade de um novo estado de ser após a morte, a partir do qual a consciência gera o que está por vir. Os praticantes de uma fé ortodoxa, por assim dizer, terão relutância em aceitar este paradigma diverso do convencional, pois está alicerçado em concepções milenares, como o budismo e, em tempos recentes, a teosofia. Tudo é construído no cérebro para depois ser traduzido para a realidade, assim como a conhecemos.

É um tema complexo e delicado. Termos o poder de determinar o futuro pós-mortem é fascinante. Que registros carregaremos para outra dimensão? Pode-se arguir que é um campo meramente especulativo. Porém, certas evidências sustentadas pela neurociência trazem consigo a viabilidade de sermos bem mais do que um mero mecanismo biológico. Pode-se falar aqui em designer inteligente. Ou em um artífice por trás da construção do universo. A teoria do acaso parece encontrar pouca sustentação diante das descobertas da física quântica e da própria astronomia. A palavra finitude cede seu lugar para algo maior, inalcançável através da linguagem.

Leia Mais Vale a pena competir tanto?

Assisti, recentemente, a uma palestra de uma estudiosa que, desde a infância, diz se comunicar com os mortos. Ela relatou suas experiências com tanta naturalidade que a dúvida e a desconfiança não residiram em mim durante seu discurso. Disse sermos seres em perpétua evolução, deixando cascas ocas para trás, em busca de uma nova vestimenta para a alma. Em momento algum falou de punição, culpa — pesadelos presentes em tantas religiões. Sua ênfase foi no conceito de expansão da consciência. Ignoramos, na maioria das vezes, a capacidade inerente de edificar um projeto apto a nos preparar para o que virá com a extinção física. Acho essa concepção adequada para evitar a atrofia espiritual. É um processo que exige atenção e disciplina. E a meditação tem um papel importante no destino de cada alma, reforçado pelos místicos.

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