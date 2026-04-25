Deus: discurso e prática

Não sei o que você pensa sobre o assunto, mas para mim é inquestionável: em termos de religião, quanto mais discurso, menos prática. Pessoas passam horas e horas ajoelhadas nos bancos duros das igrejas e, quando saem delas, agem de maneira diametralmente oposta às suas pregações. E são muitos os exemplos. Isto me deixa triste, pois toda verdade digna desse nome precisa encontrar sustentação no mundo real. Pouco adianta estar cheio de boas intenções com o único propósito de diminuir a culpa existencial. Gente do bem vai lá e faz. De preferência sem alardear suas meritórias ações. Silêncio e discrição – atitudes admiráveis frente a um universo propenso a gritar nas redes sociais qualquer microgesto de bondade. Toda cartilha funciona como uma base propulsora. Em si, é de escassa valia. Tantos ficam polindo a sua imagem para depois, lá fora, mostrar sem máscara seu caráter. Como nos disse o filósofo Marco Aurélio (sempre ele), não se deve esperar gratidão de quem recebe de nós um ato de generosidade. A recompensa já está dada.

Quando adolescente, ia à missa com regularidade. Já nesta época achava incoerentes as condutas de alguns frequentadores, mesmo baixando a cabeça em arrependimento. Uma pequena punição (meia dúzia de ave-marias ou pai-nossos) e lá iam eles, novamente dispostos a esquecer preceitos fundamentais para uma convivência de respeito. Comecei bem cedo a desconfiar e a palavra hipocrisia passou a ser incorporada ao meu vocabulário cotidiano. E o que vejo, com preocupante frequência, é a mesquinharia ocupando ponto central na vida de tantos. Um modesto valor financeiro entregue aos recolhedores de ofertas e está tudo perdoado. Garantem seu lugar no céu. Fácil assim? Até onde sei, já não se vendem indulgências plenárias: antigamente, pagava-se na terra para ganhar a eternidade no céu. É uma barganha rasteira, destinada a não se manter diante do primeiro escrutínio.

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Essa postura é incômoda, pois esconde o real intuito de tantos. Precisam afirmar de toda forma suas crenças, sob o risco de serem vistos como pecadores. Um político pode até matar alguém (seus pares darão um jeito de facilitar a absolvição), mas em hipótese alguma revelar-se ateu. E daí? Se ele for um homem de princípios, habituado a pautar seus dias ajudando os outros, é isso que vale. Já se assassinou demais invocando Deus, melhor deixá-lo em paz. Valer-se dele como um produto de marketing é pior ainda. Pode-se encher a casa de imagens sacras, mas isso em si nada diz. Aliás, é uma pena existirem religiões, assim, no plural. Será para nos sentirmos superiores em relação a quem crê diferente de nós? Os mistérios da mente são insondáveis.