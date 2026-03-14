Vale a pena competir tanto?

O progresso é resultado do esforço coletivo. Na inércia, nada se cria. É preciso determinar-se a fazer algo, empenhando vasta energia com finalidades definidas. Assim caminha a humanidade. É uma ideia cara aos positivistas, por lerem a realidade como uma eterna luta para ultrapassar o que nos satisfaz hoje. Sem isso, convenhamos, as maiores conquistas ficariam apenas no papel, mero plano teórico acalentado por seres empenhados em transformar o seu entorno. Mas, devagar com o andor.

Considero-me herdeiro do iluminismo, empenhado em questionar as crenças, substituindo-as pela razão. Admiro a ciência, a medicina e, em boa medida, o mundo virtual. Através deles damos saltos que nos colocam cada vez mais na dianteira, em busca de melhor qualidade de vida. Porém, analisando certos comportamentos obsessivos, acredito estarmos errando na dose. Tenho muitos amigos empreendedores e os vejo em estado permanente de cansaço. Participam de maratonas diárias, precisando provar a si (e aos demais) terem se superado. Esta palavra tem nos afastado da serenidade, como os grandes sábios a entendem.

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É um projeto tentador, reconheço. O ego é alimentado, a vaidade agradece e a ansiedade também. Um Rivotril mascara a situação e, afinal, amanhã será outro dia. Não paramos. Para ilustrar, trago o exemplo de um empresário que me contou ter criado a “Sala da descompressão”. Quando algum funcionário, ou ele mesmo, se percebem no limite, param tudo, vão até o local acusticamente isolado e gritam para aliviar a tensão. O reduto é bastante frequentado, disse-me. Provavelmente eu seria um candidato, se estivesse neste universo de demandas sem fim. Aqui, do lado de cá, ponho-me a refletir sobre a necessidade de estabelecer freios na ambição.

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Gastamos bons anos fazendo pouquíssimo investimento em nós. Perda de tempo, dirão os comprometidos em aumentar o seu capital. Convém dedicar-se a aplicações de ordem financeira. Mas é difícil ignorar o preço a se pagar por essas escolhas. Tem-se a impressão de ser desnecessário criar novos combates a toda hora. No entanto, precisamos nos debruçar sobre o óbvio, o que está sob os olhos e deixamos de ver.

O primeiro passo é a mudança de pensamento. Depois, mãos à obra.