Em um ensinamento da filosofia japonesa, um professor sugere aos discípulos que atinjam setenta por cento de seus propósitos na vida. Além disso, seria afogar-se na abundância, nociva à formação de um bom caráter e não deixaria margem para o desejo, tão essencial a nós. Penso com interesse neste intento, pois durante grande parte da minha existência pautei atos e intenções na fronteira da perfeição. Afastar-me desse modelo significava fracasso, impedindo-me de extrair beleza e contentamento ao executar algo. Exigências extremas nos conduzem à frustração. Uma falha, uma fissura, costumam ser a porta de entrada para o novo, ampliando a possibilidade de nos satisfazermos com o que somos capazes de realizar. A elegância e a sobriedade das lições orientais nos mostram a relevância do reconhecimento dos limites. Eles serão um freio para a vaidade, pois é disso que se trata, de destituir o ego do comando, sem acariciar a própria imagem.

Às vezes esse percentual aumenta ou diminui. O importante é estabelecer a prevalência do bom senso. O erro é sinônimo de oportunidade. A consciência expandida não se importará com isso. Os trinta por cento restantes significam a capacidade de evitar a saturação, como quando saímos de uma refeição fartos. Tal conceito se estende às demais áreas: trabalho, sexo, companhia, entre tantos. Aqui precisaremos nos valer de uma força de vontade que exigirá disciplina e atenção, pois a propensão natural é a de usufruir ao máximo os alimentos oferecidos, sejam de ordem material ou afetiva. Aprecio esta ideia, pois representa um desafio que cobra de cada um de nós dedicação e perseverança diante de um mundo pronto a glorificar o excesso. O tédio tende a se instalar se alcançamos todos os intuitos. Contenção — esta precisa ser a palavra adotada.

Leia Mais Ela está entre nós