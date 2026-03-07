O mundo das mulheres

Há uma separação notável entre o mundo masculino e o feminino. Sempre apreciei dialogar com as mulheres por sabê-las mais sensíveis e empáticas. Aqui estes adjetivos são um elogio à sua capacidade adaptativa às circunstâncias. Ao ler matérias sobre conquistas realizadas, vibro e aplaudo com entusiasmo e admiração. Evitarei ser maniqueísta a ponto de acreditar que espaços governados por elas são necessariamente melhores. É uma possibilidade — ora encontra sustentação, ora não.

Afirmo a qualidade das relações que estabeleço com um enorme contingente de amigas. Inclinadas a ouvir os demais e a exercer a compaixão, estão fazendo significativa diferença ao ocupar cargos relevantes nas empresas. Há exceções, claro, porém a regra é a demonstração de coragem em ir na contramão, buscando resultados amparados no humanismo como um bom capital que pode ser angariado. A maternidade modela seus pensamentos, transformando o eu em nós. Abrigam o outro em si por reconhecer a importância da conexão.

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Generalizações correm o risco de cair na parcialidade. Ainda assim, prefiro nutrir a ideia de expansão do sentido de justiça e equidade se elas tivessem maior acesso às decisões no campo da política, por exemplo. Enquanto nos digladiamos por um naco de poder, resoluções cruciais receberiam um olhar menos técnico e frio. Gosto de estar em sua companhia pois me devolvem o sentido da delicadeza, pilar tão essencial à nossa condição de seres que precisam caminhar com suavidade sobre um planeta já tão machucado.

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Infelizmente, por medo e covardia dos homens, continuam sendo assassinadas brutalmente por ex-companheiros ou maridos, sinalizando a real fraqueza do autointitulado sexo forte. Crimes estampam manchetes de jornais com constância. É preciso, neste estágio intermediário de liberdade, endossar as virtudes para fortalecer sua bravura. Tenho falado com essas heroínas anônimas em rodas de conversa e uma expressão me habita o tempo todo a mente: são sobreviventes.

O que lhes poderei dizer além de exaltar suas atitudes corajosas de enfrentamento contra seus agressores? Ou quando, em altos postos, imprimem uma filosofia de trabalho que vê além da simples multiplicação do capital? Minha longa convivência com a mãe e três tias moldaram minha visão. Orgulho-me de ter escapado da armadilha da força física como um exercício de superioridade. Se nos dermos conta de unir, ao invés de compartimentar, construiremos uma realidade forjada na fraternidade e no acolhimento. Já é hora de deixar de lado esse orgulho triste da força bruta.